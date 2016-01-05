В Раду внесено законопроект про скасування відтермінування електронного декларування доходів

Відповідний законопроект №3755, як свідчать дані на сайті ВР, депутат зареєстрував в парламенті 5 січня.

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В свою чергу голова парламенту Володимир Гройсман висловив впевненість, що парламент проголосує за це рішення.

"Повністю підтримую цю ініціативу - я проти будь-якого відкладення на майбутнє заходів щодо запобігання та боротьби з корупцією. Переконаний, Верховна Рада проголосує за відповідне рішення", - написав спікер на своїй сторінці у Facebook.

Раніше у вівторок Гройсман заявив, що вже й сам готовий був внести таку пропозицію на розгляд ВР.

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