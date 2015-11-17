Мешканці Сєвєродонецька переобрали мером Казакова

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

За Казакова віддав голоси 15641 виборець, а за його опонента, колишнього мера Володимира Грицишина - 9433, що становить відповідно 62,38% і 37,62% від дійсних голосів (60,01% і 36,19% від усіх, хто проголосував).

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Явка в другому турі виборів, за даними ЦВК, склала 28,53%.

Нагадаємо, у першому турі Казаков, що раніше очолював правління Сєвєродонецького об'єднання "Азот", отримав підтримку 26,4%, або 7591 виборця, а Грицишин - 23,1%, або 6627.