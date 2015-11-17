Мешканці Сєвєродонецька переобрали мером Казакова

16:04, 17 листопада 2015
Політика
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У другому турі виборів мера Сєвєродонецька, що став фактичним центром Луганської області, переміг чинний міський голова Валентин Казаков.

severcity.info

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

За Казакова віддав голоси 15641 виборець, а за його опонента, колишнього мера Володимира Грицишина - 9433, що становить відповідно 62,38% і 37,62% від дійсних голосів (60,01% і 36,19% від усіх, хто проголосував).

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Явка в другому турі виборів, за даними ЦВК, склала 28,53%.

Нагадаємо, у першому турі Казаков, що раніше очолював правління Сєвєродонецького об'єднання "Азот", отримав підтримку 26,4%, або 7591 виборця, а Грицишин - 23,1%, або 6627.

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