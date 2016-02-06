В СБУ показали знайдену зброю, з якої розстрілювали активістів Майдану (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук.

За його словами, 12 серпня минулого року після отримання оперативної інформації було здійснено відповідні розшукові заходи, в результаті яких у водоймищі і частково на його близькому узбережжі були виявлені фрагменти зброї, з якої можна скласти 23 автомати Калашникова калібру 7,62.

Остафійчук зазначив, що після низки складних і тривалих експертиз за залишками номерів, які були затерті, вдалося ідентифікувати 12 одиниць зброї, що перебувала на озброєнні київського полку “Беркут”.

“Ми ідентифікували цю зброю, що вона має відношення до подій. Зараз буде проведено ще одну експертизу за зразками стволів, і я не виключаю, що це (вірогідність застосування знайдених зразків зброї проти учасників Євромайдану -УНІАН) буде встановлено”, - сказав Остафійчук.

У свою чергу начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк зауважив, що за даними слідства, після подій на Євромайдані 20 лютого 2014 року з місця дислокації “Беркуту” зникло 25 автоматів Калашникова, 2 гвинтівки Драгунова.

Горбатюк наголосив, що за наявною тоді інформацією, цю зброю начебто вивезли до Криму, але, як з'ясувалося, вона була прихована, і зроблено все можливе, щоб її неможливо було ідентифікувати.

Також Горбатюк нагадав, що у розстрілі активістів Майдану підозрюються 25 співробітників “Беркуту”, 20 з яких розшукується, за двома справи вже розглядає суд, за трьома розслідування завершується.

Відповідаючи на уточнююче запитання щодо можливого місця перебування розшукуваних, Горбатюк сказав: “Є попередня інформація, що багато осіб перебувають в РФ або в тимчасово окупованому Криму. На жаль, затримати їх там не можливо, оскільки РФ не відповідає на наші запити по тих подіях”.

Знайдену зброю сьогодні передали як речовий доказ у справі Генеральній прокуратурі України.

Нагадаємо, вчора Порошенко прийняв доповідь голови СБУ Василя Грицака та генерального прокурора Віктора Шокіна про нововиявлені важливі обставини у слідстві з розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності на Майдані.