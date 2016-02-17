Яценюк має або запропонувати новий склад Кабміну, або піти у відставку – Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам під час перерви у засіданні фракції за участю президента Петра Порошенка.

"Зараз, говорячи спортивною термінологією, м'яч на полі прем'єр-міністра. Вчора він формально утримався на своїй посаді. Хоча втратив підтримку чотирьох із п'яти фракцій коаліції", - сказав Луценко.

Так, на його думку, зараз прем'єр-міністр має або запропонувати парламенту новий склад уряду із ефективним планом дій і отримати підтримку ВР, або ж "він усвідомить, що уряд без підтримки парламенту є неможливим і піде у відставку".

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"Він має вирішити буквально в найближчі дні для себе це питання", - сказав Луценко.

На уточнююче запитання, чи йдеться про уряд на чолі з Яценюком, Луценко зазначив, що для нього обличчя не є принциповими.

Парламентарій наголосив, що "у цьому форматі уряду в нас немає співпраці". "Рік минув практично без результатів по більшості критичних напрямків", - сказав Луценко і висловив думку, що близько 8 міністрів мають залишитися "при будь-яких змінах".

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"Але ми просто вимагаємо конкретного плану і радикального оновлення уряду", - сказав Луценко.

Відповідаючи на запитання щодо ініціативи лідера фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко про внесення проекту постанови про відставку Яценюка, Луценко зазначив, що "говорив з Юлією Тимошенко: вона говорила про те, що регламент нас не обмежує у голосуваннях".