"Батьківщина" ініціює у Раді відставку Яценюка: чекає підтримки від "вже неіснуючої коаліції"

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам після зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

“Більше того, я вважаю, що цю постанову мусять підписати всі фракції колишньої коаліції, тому що зараз її вже, на жаль, не існує”, - сказала Тимошенко.

За словами Тимошенко, на зустрічі з президентом було обговорено ситуацію навколо голосування за висловлення недовіри уряду.

На її думку, необхідно “піти іншим шляхом, який передбачає Конституція”. “Цей уряд мусить піти у відставку. Але тепер ми півроку не можемо його відправляти, бо вчора голосування провалилося”, - сказала вона.

Як сказала Тимошенко, “ми запропонували скористатися іншими положеннями Конституції та внести постанову про звільнення прем'єр-міністра України”. “Це те, що Конституція допускає, і до кінця цього тижня ми б могли, якщо б знайшли консенсус серед демократичних сил, мобілізували всіх, хто з поважних причин не був у Верховній Раді під час голосування за відставку уряду, і могли б до кінця цього тижня проголосувати постанову про відставку прем'єр-міністра, яка за собою тягне також відставку уряду”, - сказала Тимошенко.

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Таким чином, за її словами, можна було б створити нову коаліцію на базі демократичних сил, і жодних “гібридних” варіантів не може бути. "І створити технократичний уряд, в якому категорично не буде ніяких політичних квот, який не буде нав'язаний новому технічному прем'єр-міністру, який не буде створений в кулуарах по домовленості з кланами", - заявила Тимошенко.

“Якщо не буде такого рішення і якщо насправді цей так званий “статус-кво олігархічний” залишиться в парламенті й уряді, тоді, я вважаю, що всі демократичні сили в парламенті мусять вийти з коаліції”, - сказала вона і додала, що це стосується не лише фракцій, але й персонального виходу депутатів зі складу коаліції.

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Як наголосила Тимошенко, “ми мусимо запустити процес відліку 30 днів щодо нестворення коаліції, і тоді треба йти на дострокові парламентські вибори”.

Тимошенко також повідомила, що метою її зустрічі з Порошенком було обговорення шляхів виходу із патової політичної ситуації. “Такі шляхи, які посилять Україну, збережуть всі надії і шанси на суттєві зміни з перетворення України в сильну європейську державу”, - сказала вона.

Як зазначила лідер "Батьківщини", вона не може сказати, що “домовилися” з президентом. “Тому що президент зараз збирає свою фракцію. Після того він буде ще запрошувати різних лідерів фракцій”, - пояснила Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але постанову про недовіру Кабміну не підтримала. Заза висловлення недовіри уряду проголосували лише 194 депутата.

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