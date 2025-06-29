Пасажири та працівники перебували в укриттях, тому постраждалих немає.

Унаслідок нічної атаки окупантів у Полтаві було пошкоджено залізничний вокзал "Полтава-Південна".

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі "Укрзалізниці", через нічний масований удар росіян, постраждала й залізнична інфраструктура. "У Полтаві ушкоджено вокзал "Полтава-Південна": вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що пасажири та працівники перебували в укриттях, тому ніхто не постраждав.

Відео дня

"Усі поїзди - за графіком", - уточнили в "Укрзалізниці".

Атака РФ по Україні

У ніч на 29 червня російські загарбники атакували Україну 537 засобами повітряного нападу, станом на 08:30 протиповітряною обороною було знешкоджено 475 із них.

Під час цього масованого удару, зокрема вперше за довгий час була атакована Львівська область. Ціллю ворога була критична інфраструктура. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих.

У Кременчуцькому районі Полтавської області було атаковано одне з підприємств. На місці прильоту виникла пожежа.

А в Смілі Черкаської області унаслідок нічної атаки, за попередніми даними, пошкоджено три 9-поверхівки, зруйнований місцевий коледж. Постраждали шестеро людей, серед них і дитина.

Вас також можуть зацікавити новини: