Зростаючий рівень державного боргу збільшує вразливість фінансової системи.

Для глобальної фінансової системи настав "переломний момент". Торгова війна і нестабільна геополітична обстановка можуть призвести до посилення вже наявних проблем.

Видання Reuters пише, що глава Банку міжнародних розрахунків (БМР) Агустін Карстенс, який іде у відставку, повідомив, що торгова війна, розв'язана США, та інші зміни в політиці підривають усталений економічний порядок.

За його словами, для світової економіки настав "переломний момент" - вона вступає в "нову еру підвищеної невизначеності та непередбачуваності", що ставить під сумнів довіру громадськості до інститутів, включно з центральними банками.

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Зростання протекціонізму і фрагментація торгівлі викликають "особливу заклопотаність", оскільки поглиблюють спад економічного зростання і продуктивності, який вже триває десятиліттями, сказав Карстенс.

Є також свідчення того, що світова економіка стає менш стійкою до потрясінь, а старіння населення, зміна клімату, геополітика і проблеми з ланцюжками поставок сприяють збільшенню волатильності.

Згідно з дослідженням, представленим у звіті, сплеск інфляції після пандемії COVID-19, мабуть, мав довгостроковий вплив на сприйняття громадськістю динаміки цін.

Високий і зростаючий рівень державного боргу збільшує вразливість фінансової системи перед відсотковими ставками і знижує здатність урядів виходити з криз коштом витрат.

Головний економічний радник БМР Хьон Сонг Шин звернув увагу на різке падіння курсу долара. З початку року він подешевшав на 10% і може показати найбільше падіння за перше півріччя з моменту введення плаваючого курсу валют на початку 1970-х років.

Він сказав, що немає доказів того, що це початок "великої ротації" в бік від американських активів, як припускають деякі економісти, але визнав, що ще надто рано робити висновки з огляду на те, що суверенні фонди і центральні банки діють повільно.

Ситуація у світовій економіці - думка експертів

Голова відділу економічних досліджень США у Fitch Ratings Олу Сонола зазначив, що мита президента США Дональда Трампа вдарять по всіх країнах, і багато хто з них зіткнутися з економічним спадом. За його словами, це переломний момент не лише для економіки США, а й для світової економіки.

Зі свого боку глава JPMorgan Chase Джеймі Даймон попередив, що глобальна торгова війна може призвести економіку США до рецесії та зростання цін, а також підірвати довгострокові альянси країни.

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