Стало відомо, коли "Самопоміч" озвучить рішення про подальше перебування у коаліції
07:14, 18 лютого 2016Політика
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"Самопоміч" перебуває на фінальній стадії ухвалення свого рішення щодо реакції на неголосування за відставку уряду Арсенія Яценюка, тобто перебування у складі коаліції.
"Самопоміч" на фінальній стадії прийняття свого рішення / Фото УНІАН
Про це після переговорів з президентом заявив голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, передає "112 Україна".
"Фракція "Самопоміч" і партія "Самопоміч" зараз на фінальній стадії прийняття рішення щодо нашої реакції на це. Але це буде жорстка і державна реакція", - заявив Березюк.
Він пообіцяв, що рішення партії буде оголошено в четвер, 18 лютого.
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