Стало відомо, коли "Самопоміч" озвучить рішення про подальше перебування у коаліції

Про це після переговорів з президентом заявив голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, передає "112 Україна".

"Фракція "Самопоміч" і партія "Самопоміч" зараз на фінальній стадії прийняття рішення щодо нашої реакції на це. Але це буде жорстка і державна реакція", - заявив Березюк.

Він пообіцяв, що рішення партії буде оголошено в четвер, 18 лютого.

Читайте такожБерезюк: президент не почув позицію "Самопомочі"Нагадаємо, вчора "Батьківщина" заявила про вихід з парламентської коаліції. "Фракція "Батьківщина" сьогодні на своєму ранковому засіданні прийняла єдино можливий крок – рішення. Цей крок - вихід з коаліції", - заявила Тимошенко.