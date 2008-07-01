Кабмін погіршив прогноз інфляції і поліпшив прогноз ВВП

Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання інфляції за підсумками 2008 року з 9,6% до 15,3%. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 27 червня 2008 року №581 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 27 липня 2007 року № 976», опублікованій на сайті уряду.

Уряд також змінив прогноз індексу цін виробників промислової продукції за підсумками ц.р. з 19,2% до 24,6%. Як повідомлялося, за даними Держкомстату, інфляція в Україні в травні до квітня становила 1,3%, до травня 2007 року - 31,1%. У квітні 2008 р. до квітня минулого року інфляція становила 30,2%, у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року – 24,4%. З початку поточного року по квітень зростання споживацьких цін становило 13,1%. Інфляція в квітні проти березня 2008 року становила 3,1%.

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в травні 2008 року проти травня 2007 року становило 39,4%. Зростання цін промвиробників у січні-травні 2008 року проти січня-травня 2007 року становило 31,7%. За даними Держкомстату, зростання цін промвиробників у травні проти квітня 2008 року становило 3,7%, до грудня 2007 року – 24,2%

Кабінет міністрів України покращив прогноз номінального ВВП за підсумками 2008 року з 921,2 млрд. грн. до 956,8 млрд. грн., не змінивши прогнозу його зростання на рівні 6,8%.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 27 червня 2008 року №581 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 27 липня 2007 року № 976», опублікованому на сайті уряду.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні-травні ц.р. проти аналогічного періоду минулого року становило 6,4%, у травні 2008 року проти травня 2007 року - 7,2%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, за січень-травень 2008 р. становив 348 млрд. 083 млн. грн., у травні - 81 млрд. 508 млн. грн. Індекс-дефлятор ВВП у січні-травні становив 133,1%.