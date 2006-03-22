Безсмертний вибрав час і місце

Політрада блоку “Наша Україна” уповноважила голову політради Романа БЕЗСМЕРТНОГО підписати угоду про «помаранчеву» коаліцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, сьогодні відбулося засідання політради "Нашої України", у якому взяли участь представники всіх партій-учасниць блоку. Серед питань, що розглядалися на політраді, першим стояло питання про підписання угоди про «помаранчеву» коаліцію. Політрада розглянула текст угоди, який днями був запропонований учасниками переговорного процесу.

Політрада "Нашої України" наполягала на визначенні в тексті угоди ролі і місця Президента України. Члени політради наголосили на тому, що вони проти усякого роду закритої форми підписання будь-яких документів. Вони також підкреслили, що процес підписання угоди в різних її частинах має бути виключно відкритим.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ закликав підписати угоду про «помаранчеву» коаліцію 26 березня о 22.00 у прес-центрі "Нашої України".