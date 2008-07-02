Тоні Блер приїде в Крим

Британський політик та громадський діяч, прем`єр-міністр Великобританії у 1997-2007 роках Ентоні Чарльз Лінтон (Тоні) БЛЕР стане спеціальним гостем 5-го саміту міжнародної мережі «Ялтинська європейська стратегія» (Yalta European Strategy - YES).

Як повідомили УНІАН у Фонді Віктора Пінчука, що організовує саміт, Т.БЛЕР прибуде до України для участі в саміті на запрошення засновника і члена правління YES - українського бізнесмена і громадського діяча Віктора ПІНЧУКА.

Планується, що британський політик виступить з промовою на пленарному засіданні 12 липня увечері.

«Тоні БЛЕР, який впродовж десяти років стояв на чолі однієї з ключових держав «Великої сімки», - це людина з унікальним досвідом і знаннями, глобальним підходом до проблем сучасного світу, - підкреслив В.ПІНЧУК. - Його участь в обговоренні глобальних викликів, з якими Україна сьогодні стикається як частина сучасного світу, дасть можливість українським політикам і українському суспільству подивитися на ситуацію в країні з точки зору її міжнародних перспектив. Критично оцінити сильні і слабкі сторони наших глобальних позицій і розробляти стратегії майбутнього».

Мета 5-го щорічного саміту YES - обговорення глобальних сучасних викликів, їх вплив на Україну і Європу. У центрі уваги - нові погрози і можливості, що виникають у зв`язку зі світовими фінансовою і продовольчою кризами, проблеми нової політичної конфігурації Євросоюзу і доля Лісабонського договору, питання енергетичної безпеки, стратегій для ЄС, Чорноморського регіону і України. Спеціальні сесії будуть присвячені аналізу політичного розвитку України і її інтеграції в Євросоюз.

Серед учасників 5-го саміту YES - Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, керуючий директор Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН, Президент Польщі в 1995-2005 роках, член Правління YES Александр КВАСНЄВСЬКИЙ, віце-президент Європейського Парламенту Марек СІВЕЦЬ.

Всього в саміті візьмуть участь понад 160 політиків, громадських діячів, бізнесменів і дипломатів з понад 20 країн світу.

Планується, що 5-й саміт міжнародної мережі «Ялтинська європейська стратегія» урочисто відкриється 10 липня в Ялті. Пленарні засідання пройдуть 11-12 липня в Лівадійському палаці в смт. Лівадія (Ялта).

*** «Ялтинська Європейська Стратегия» (YES) - незалежна міжнародна організація, що об`єднує відомих політиків, бізнесменів, громадських діячів і журналістів з метою реформування України і сприяння її вступу в ЄС.