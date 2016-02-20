Президентське подружжя вшанувало пам’ять Героїв Небесної Сотні

У другу річницю розстрілу активістів Майдану на вулиці Інститутській президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України, «президентське подружжя встановило лампадки до пам’ятного Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні на місці загибелі відважних українців».

В Україні в суботу, 20 лютого, відзначають День Героїв Небесної Сотні — це день вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.