Президентське подружжя вшанувало пам’ять Героїв Небесної Сотні
09:45, 20 лютого 2016Політика
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Президентське подружжя встановило лампадки до пам’ятного Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.
В Україні згадують про подвиг активістів Майдану / Фото president.gov.ua
У другу річницю розстрілу активістів Майдану на вулиці Інститутській президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.
Як повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України, «президентське подружжя встановило лампадки до пам’ятного Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні на місці загибелі відважних українців».
В Україні в суботу, 20 лютого, відзначають День Героїв Небесної Сотні — це день вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.
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