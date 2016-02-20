Порошенко: РФ не видасть Януковича "та інших вбивць", тому потрібно ввести заочні вироки

Про це йдеться у зверненні президента Петра Порошенка з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні.

«Ми всі з вами розуміємо, що Росія ніколи не видасть Януковича, Захарченка, Якименка та інших вбивць. Тому судити їх ми будемо заочно», - зазначив він.

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«Правда, для цього Верховна Рада має невідкладно внести деякі зміни в законодавство. Так, заочні вироки не призведуть до ув'язнення, але дозволять конфіскувати майно цих злочинців, які вбивали людей і грабували країну», - додав Порошенко.