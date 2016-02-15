Україна повинна денонсувати Мінські угоди й звільнити Донбас військовим шляхом - опозиціонер РФ

Про це заявив російський опозиційний політик, лідер партії "Західний вибір" Костянтин Боровой, передає "Апостроф".

"Я багато раз вже говорив, що фраза "Немає військового вирішення проблеми" — це обман. Вирішення є, і тільки військове. Зупинити агресію в Грузії вдалося саме військовою силою. Те ж саме і з Донбасом", - наголосив він.

При цьому Боровий вважає, що розраховувати на те, що Путін, який не виконує міжнародні угоди, почне дотримуватися Мінських — це або дурість, або прагнення не вирішувати проблему, а саме поставити галочку".

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Крім того, російський політик заявив, що Мінські угоди були результатом безпрецедентного політичного тиску на Порошенка й Україну в цілому.

"Путін зупинився тільки тому, що у нього не було сил продовжувати цей військовий процес. Якщо б сили були — ніхто б його не зупинив. А сьогоднішній стан справ на Донбасі більш ніж влаштовує Росію", - зазначив він.

"Тому вирішення проблеми Донбасу — тільки військове. Це важке рішення, яке буде супроводжуватися жертвами. Але якщо Україна хоче позбутися цієї проблеми — правильно оголосити про денонсацію Мінських угод і почати вирішувати її військовим шляхом", - підсумував Боровий.

Нагадаємо, раніше доктор історичних наук, російський професор Андрій Зубів в інтерв'ю УНІАН заявив, що Україна врятувала інші країни пострадянського простору, зупинивши російське вторгнення на Донбасі.