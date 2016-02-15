Україна повинна денонсувати Мінські угоди й звільнити Донбас військовим шляхом - опозиціонер РФ
Зупинити агресію Росії на Донбасі можливо тільки військовим шляхом.
Про це заявив російський опозиційний політик, лідер партії "Західний вибір" Костянтин Боровой, передає "Апостроф".
"Я багато раз вже говорив, що фраза "Немає військового вирішення проблеми" — це обман. Вирішення є, і тільки військове. Зупинити агресію в Грузії вдалося саме військовою силою. Те ж саме і з Донбасом", - наголосив він.
При цьому Боровий вважає, що розраховувати на те, що Путін, який не виконує міжнародні угоди, почне дотримуватися Мінських — це або дурість, або прагнення не вирішувати проблему, а саме поставити галочку".
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Крім того, російський політик заявив, що Мінські угоди були результатом безпрецедентного політичного тиску на Порошенка й Україну в цілому.
"Путін зупинився тільки тому, що у нього не було сил продовжувати цей військовий процес. Якщо б сили були — ніхто б його не зупинив. А сьогоднішній стан справ на Донбасі більш ніж влаштовує Росію", - зазначив він.
"Тому вирішення проблеми Донбасу — тільки військове. Це важке рішення, яке буде супроводжуватися жертвами. Але якщо Україна хоче позбутися цієї проблеми — правильно оголосити про денонсацію Мінських угод і почати вирішувати її військовим шляхом", - підсумував Боровий.
Нагадаємо, раніше доктор історичних наук, російський професор Андрій Зубів в інтерв'ю УНІАН заявив, що Україна врятувала інші країни пострадянського простору, зупинивши російське вторгнення на Донбасі.