Повторний розгляд питання про відставку Кабміну або Яценюка суперечить Конституції – експерт
Спроба розглянути проект постанови про висловлення недовіри Кабінету міністрів чи прем'єру на поточній сесії суперечить чинній Конституції.
Про це заявив юрист, один з авторів Основного Закону Віктор Мусіяка в понеділок, 22 лютого.
"Стаття 87 свідчить, що питання про висловлення недовіри уряду виноситься не більше одного разу протягом однієї сесії Верховної Ради. Все", – пояснив він.
"Наші можновладці взагалі нехтують Конституцією, але коли їм необхідно вирішити свої інтереси, найчастіше – шкурні, вони починають шукати там можливості вирішення своїх проблем", – зазначив експерт.
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"Тільки на наступній сесії може бути винесено питання про висловлення недовіри уряду разом із прем'єром з голосуванням за відповідну резолюцію", – додав він.
Мусіяка нагадав, що відставка прем'єр-міністра тягне за собою відставку всього Кабміну.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Верховній Раді зареєстрований проект постанови про відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра.