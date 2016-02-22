До Ради внесли постанову про відставку Яценюка

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Автором відповідної ініціативи (№4123) є народний депутат Сергій Міщенко (позафракційний).

Водночас текст проекту постанови та супровідні документи поки що на сайті парламенту не оприлюднені.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого парламент визнав роботу уряду незадовільною, але недовіру Кабміну не підтримав. Зокрема, "за" висловлення недовіри Кабінету міністрів проголосували лише 194 депутати при необхідних 226.