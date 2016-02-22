Яценюк і голова фракції парламенту Нідерландів обговорили європейську інтеграцію України

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, Яценюк відзначив важливість головування Нідерландів у 2016 році у Раді ЄС та висловив сподівання на активну взаємодію двох держав у контексті курсу нашої держави на європейську інтеграцію.

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Під час розмови сторони обговорили сучасний стан двостороннього співробітництва між країнами та погодилися на необхідності його розширення, чому має слугувати запланований на 15-17 березня 2016 року візит в Україну бізнес-місії на чолі з Міністром зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів, а також проведення 30 березня 2016 року в Нідерландах українсько-нідерландського бізнес-форуму, підкреслюється в повідомленні.