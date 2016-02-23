Порошенко скоординував подальші дії з главами МЗС Німеччини та Франції напередодні зустрічі "нормандської четвірки"
Президент України Петро Порошенко скоординував подальші дії з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Марком Еро та Франком-Вальтером Штайнмаєром напередодні зустрічі глав МЗС «нормандської четвірки», яка відбудеться у Парижі 3 березня.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Зазначається, що президент привітав Жан-Марка Еро з призначенням на посаду глави зовнішньополітичного відомства Франції та висловив задоволення тим, що свій перший закордонний візит він здійснив саме в Україну.
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«Співрозмовники скоординували подальші дії напередодні зустрічі міністрів закордонних справ «нормандської четвірки», яка відбудеться у Парижі 3 березня», - йдеться в повідомленні.
Глава держави високо оцінив допомогу з боку ЄС у впровадженні реформ в Україні.
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