Порошенко: Угода про асоціацію з ЄС стала дорожньою картою реформ в Україні

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Відбувся обмін думками з актуальних питань співробітництва між Україною та ЄС у контексті підготовки до консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запланованого у Нідерландах на 6 квітня 2016 року.

Глава держави докладно поінформував про прогрес України на шляху реформ. Він наголосив, що для України Угода про асоціацію з ЄС перетворилася на справжню дорожню карту внутрішніх трансформацій.

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Як було наголошено, Угода про асоціацію створює нові унікальні можливості для просування демократичних цінностей поза межами ЄС та для розвитку ділових контактів, що матиме наслідком зростання добробуту громадян України та ЄС.

О.Пехтольд подякував за виявлену солідарність у зв’язку з катастрофою літака рейсу MH-17.

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