Яценюк виступає за політично незаангажоване розслідування справи проти поліцейського

«Уряд наполягає на незалежному, політично незаангажованому, чесному і прозорому розслідуванні по відношенню до українського поліцейського, який виконував свій обов’язок, був на службі і здійснював заходи при виконанні посадових обов’язків», - заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на церемонії запуску груп швидкого реагування патрульної поліції в Харкові у вівторок, 23 лютого.

Яценюк підкреслив, що хоче окремо зупинитися на ситуації, яка відбулася з арештом нового українського поліцейського: "Підкреслюю - необхідне прозоре, неупереджене розслідування".

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у BMW.

Начальник Управління патрульної поліції столиці Юрій Зозуля заявив, що патрульні діяли законно і виконували свої прямі обов'язки - гарантували безпеку громадян. За його словами, автомобіль з порушниками не реагував на жодні вказівки патрульних – зупинитися чи вийти з автомобіля, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку інших громадян, також рухався зустрічною смугою.