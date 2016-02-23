Глава дорожнього департаменту Мінінфраструктури заявив про намір піти у відставку

Керівник департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України Роман Хміль має намір подати заяву про відставку через протидію Верховною Радою впровадження розпочатих дорожніх реформ.

Про це Хміль заявив в інтерв'ю українському інтернет-журналу ain.ua, присвяченому IT-бізнесу, стартапам і підприємництву.

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Він підкреслив, що результат роботи української влади призвів до чергової масштабної політичної й економічної кризи і розчарував людей, які вимагали корінних змін в країні.

«Нами, як ширмою, завісили те, що відбувається, а «дерибан» продовжився... Я не зміг провести дорожні законопроекти. І я не знімаю відповідальності з себе. Я встану і піду, бо звик відповідати за результати своєї роботи. Але я хочу сказати, що, коли навпроти тебе сидять люди і говорять по фені, прямим текстом загрожують, шантажують і вимагають віддати їм держпідприємства в неформальне управління... і при цьому це народні депутати, які прикриваються цим статусом, або довірені люди вищих державних чиновників. Тоді немає впевненості в тому, що наступний за мною професіонал буде успішним. Він буде наштовхуватися на ту ж стіну», - сказав Хміль.

Він уточнив, що офіційної заяви про відставку поки не подавав, але повідомив міністра інфраструктури Андрія Пивоварського про своє бажання піти ще в грудні 2015 року, коли сам міністр повідомив про намір покинути свій пост.

Хміль додав, що готовий залишитися працювати в міністерстві тільки за умови повного перезавантаження влади.

«Так, піду, якщо не трапиться дива, тобто справжньою повного перезавантаження. З моменту заяви Пивоварського про відставку я спостерігаю, що відбувається вже два місяці і не бачу, щоб до наших політиків хоч щось дійшло... На даний момент у владі близько 5-10% людей, яких називають «вірусом змін». Це ті, хто хочуть зламати стару систему. І щось їм вдається, система дійсно почала кульгати. Але вона лише кульгає. Не спливає кров'ю, не на останньому подиху. Це поганий результат. Пройшло два роки. Такими темпами шкутильгати до світлого майбутнього ми будемо ще довго», - підкреслив глава дорожнього департаменту.

Він зазначив, що "занадто багато впливових людей" в країні зацікавлені, щоб існуюча система залишилася.

За словами Хміля, його зарплата в міністерстві становить близько 3,5 тис. грн, з преміальними - до 5 тис. грн на місяць.

Він також повідомив, що після відходу з міністерства має намір знову зайнятися IT-бізнесом і продовжити займатися громадською діяльністю в сфері дорожнього господарства.

У числі досягнень свого департаменту за 2015 рік Хміль зазначив створення стратегії реформування дорожнього сектора на 3-5 років вперед, зміну керівництва Державного агентства автомобільних доріг України, введення заборони руху вантажівок з навантаженнями понад 7 тонн на вісь по дорогах місцевого значення, істотне підвищення штрафів за надмірну вагу автомобілів та інше.

Пізніше в коментарі УНІАН Хміль підтвердив свій намір піти у відставку. "По суті так, йду з Пивоварським і командою, де-юре заяву напишу, як тільки передам справи новій команді", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року департамент автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України очолив відомий український представник сфери інформаційних технологій (IT) і громадський діяч Роман Хміль.

Хміль у 2006-2012 рр. займав пост виконавчого директора GlobalLogic Ukraine, після чого перейшов в Ciklum Group на посаду головного операційного директора.

У червні 2014 року він звільнився, сконцентрувавшись на соціальному проекті "Моя дорога", мета якого - об'єднати автомобілістів для впливу на реформування та розвиток дорожньої інфраструктури України.