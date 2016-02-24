На Донеччині знайшли велику схованку з протитанковими ракетами та гранатометами
09:52, 24 лютого 2016Політика
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Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацгвардією та поліцією виявили у селі Водяне Ясинуватського району велику схованку зі зброєю та боєприпасами.
У Водяному СБУ виявила велику схованку зброї та боєприпасів / sbu.gov.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, сховище облаштували в одному з покинутих приватних будинків.
Правоохоронці вилучили зі схрону 16 протитанкових керованих ракет, 6 гранатометів РПГ-22, гранатомет РПГ-7 та 5 пострілів до нього, 15 пострілів до станкового гранатомета СПГ-9, 19 підствольних гранатометів до автомата Калашникова, 22 гранати Ф-1 і РГД-5 із запалами, 2 ручних кулемети Калашникова, снайперську гвинтівку Драгунова тощо.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї, боєприпасів та організаторів схованки.
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sbu.gov.ua
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