На Донеччині знайшли велику схованку з протитанковими ракетами та гранатометами

Як повідомляє прес-центр СБУ, сховище облаштували в одному з покинутих приватних будинків.

Правоохоронці вилучили зі схрону 16 протитанкових керованих ракет, 6 гранатометів РПГ-22, гранатомет РПГ-7 та 5 пострілів до нього, 15 пострілів до станкового гранатомета СПГ-9, 19 підствольних гранатометів до автомата Калашникова, 22 гранати Ф-1 і РГД-5 із запалами, 2 ручних кулемети Калашникова, снайперську гвинтівку Драгунова тощо.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї, боєприпасів та організаторів схованки.

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