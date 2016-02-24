Гройсман підписав "безвізові" закони, черга за президентом

Про це повідомив у своєму "Твіттері" прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук.

"Володимир Гройсман підписав прийняті парламентом на минулому тижні "безвізові" закони і направив президенту", - написав він.

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Нагадаємо, 18 лютого український парламент ухвалив закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, стосовно удосконалення засад діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також Рада ухвалила закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо виконання рекомендацій, які містяться у вказаній доповіді Єврокомісії, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації.

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