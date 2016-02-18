Рада ухвалила "безвізовий" закон про спецконфіскацію
Верховна Рада ухвалила "безвізовий" закон щодо вдосконалення процедури спецконфіскації.
Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської Комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» (реєстраційний № 4054).
Читайте такожУ Раді почали розгляд "безвізових" законопроектів (наживо)
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 із 336 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
За словами міністра юстиції Павла Петренка, даний законопроект приводить українське законодавство з питань спецконфіскації і арешту майна до європейських стандартів. За його словами, даний законопроект необхідно прийняти для отримання безвізового режиму з ЄС.
Петренко зазначив, що проект закону, в разі прийняття, дає можливість "нашим правоохоронним органам дійсно повертати активи від тих людей, які використовувалися високопоставленими корупціонерами в якості підставних осіб, офшорних кампаній, третіх осіб".
Читайте такожПорошенко просить "не гратися із правилами ЄС": наполягає на голосуванні за "безвізові" закони сьогодні
У пояснювальній записці зазначається, що даний законопроект розроблено для забезпечення реалізації повною мірою вимог ЄС з виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, невід'ємною частиною якого є необхідність імплементації Директиви ЄС від 3 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт і конфіскацію предметів злочинної діяльності і доходів від неї в ЄС.