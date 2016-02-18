Рада ухвалила "безвізовий" закон про спецконфіскацію

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської Комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» (реєстраційний № 4054).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 із 336 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За словами міністра юстиції Павла Петренка, даний законопроект приводить українське законодавство з питань спецконфіскації і арешту майна до європейських стандартів. За його словами, даний законопроект необхідно прийняти для отримання безвізового режиму з ЄС.

Петренко зазначив, що проект закону, в разі прийняття, дає можливість "нашим правоохоронним органам дійсно повертати активи від тих людей, які використовувалися високопоставленими корупціонерами в якості підставних осіб, офшорних кампаній, третіх осіб".

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У пояснювальній записці зазначається, що даний законопроект розроблено для забезпечення реалізації повною мірою вимог ЄС з виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, невід'ємною частиною якого є необхідність імплементації Директиви ЄС від 3 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт і конфіскацію предметів злочинної діяльності і доходів від неї в ЄС.