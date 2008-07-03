Ющенко: НКРЕ бере під козирок, коли йому шепчуть з однієї адреси

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розкритикував діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, на форумі «Влада і бізнес - партнери», який відбувається сьогодні в Києві, В.ЮЩЕНКО зазначив, що діяльність НКРЕ негативно впливає і на ринок електроенергії, і на газовий ринок.

«Цей орган став уже політичним органом. Він не може ухвалювати незаангажованих професійних рішень, яких потребує сьогодні ринок. Що йому шепнули з однієї адреси, то він бере під козирок", - сказав Президент.