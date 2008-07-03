Депутат НУНС: цього року позачергових виборів не буде

Імовірність проведення позачергових виборів до Верховної Ради України до кінця цього року є дуже низькою.

Таку думку в розмові з кореспондентом УНІАН сьогодні висловив народний депутат з фракції НУ-НС (представник «Народної Самооборони») Юрій ГРИМЧАК.

За його словами, без ухвалення змін до виборчого законодавства проведення нових виборів не має перспектив, оскільки кардинально політичну ситуацію не змінить.

До цього на прес-конференції в Кіровограді Ю.ГРИМЧАК назвав кілька можливих сценаріїв розвитку подій у Верховній Раді на початку осені.

«Зараз ведуться переговори з Блоком Литвина про входження депутатів з цієї фракції у демократичну коаліцію. Поки що вони зважують цю пропозицію. В будь-якому випадку, якщо Володимир ЛИТВИН приєднається до когось, то лише до сильнішого гравця», - зазначив нардеп.

Він також не виключив можливості позбавлення депутатства вихідців із демократичної коаліції – Юрія БУТА та Ігоря РИБАКОВА, замість яких за виборчими списками партій прийдуть нові люди.

«Проводити нові позачергові вибори до парламенту недоцільно, це розуміють всі політичні сили. Навіть за умови, що демократичні партії мають на кілька відсотків більшу підтримку електорату, низька явка виборців спотворить загальну картину голосування», - зауважив Ю.ГРИМЧАК.

На його думку, зміни формату існуючої коаліції у Верховній Раді також можливі. «Але «Наша Україна» поки що тримається і не погоджується на широку коаліцію», підкреслив нардеп.