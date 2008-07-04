У НУ-НС кажуть, що БЮТ не зможе швидко замінити Рибакова

Наступного тижня Блоку Тимошенко не вдасться привести до присяги нового народного депутата замість Ігоря Рибакова, який раніше вийшов з коаліції. Так вважає член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій Ключковський. В інтерв’ю « Німецькій хвилі » депутат сказав, що реалізація намірів БЮТ затягнеться через судовий розгляд.

Юрій Ключковський не бачить можливості, аби Центральна виборча комісія визнала народним депутатом наступного кандидата за списком БЮТ. Депутат каже, що шанси на це у Блоку Тимошенко є, але не так швидко. Спершу буде подання до суду, прогнозує Ключковський: «Основа правова для такого рішення є, але воно вимагає певного тлумачення. А цього тлумачення готового поки що не має. Тут може бути два варіанти тлумачення. Обидва варіанти для коаліції добрі, я би йшов судове рішення». Ключковський висловив сумнів, що Рибаков домагатиметься поновлення свого членства в партії через суд, оскільки є певні застереження до оскаржень рішень партійних органів. На питання, чи аналогічно до БЮТ, НУ-НС діятиме зі своїм членом фракції Юрієм Бутом, який теж вийшов з коаліції, Ключковський не відповів.