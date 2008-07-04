У НУ-НС кажуть, що БЮТ не зможе швидко замінити Рибакова
Аргументи Ключковського
|Юрій Ключковський
Юрій Ключковський не бачить можливості, аби Центральна виборча комісія визнала народним депутатом наступного кандидата за списком БЮТ. Депутат каже, що шанси на це у Блоку Тимошенко є, але не так швидко. Спершу буде подання до суду, прогнозує Ключковський: «Основа правова для такого рішення є, але воно вимагає певного тлумачення. А цього тлумачення готового поки що не має. Тут може бути два варіанти тлумачення. Обидва варіанти для коаліції добрі, я би йшов судове рішення». Ключковський висловив сумнів, що Рибаков домагатиметься поновлення свого членства в партії через суд, оскільки є певні застереження до оскаржень рішень партійних органів. На питання, чи аналогічно до БЮТ, НУ-НС діятиме зі своїм членом фракції Юрієм Бутом, який теж вийшов з коаліції, Ключковський не відповів.