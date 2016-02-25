Нацрада з телебачення просить МВС і МЗС переглянути робочі візи російських журналістів

Про це голова Нацради Юрій Артеменко написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками сьогоднішнього засідання.

"Дав протокольне доручення на звернення до МВС та МЗС з проханням переглянути робочі візи російським журналістам на предмет мети їх роботи на теренах України, особливо тих, що приїхали після початку війни в Україні", - написав Артеменко.

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Він також підкреслив, що "замість того, щоб розвивати українську журналістику, на роботу беруть готових журналістів з РФ, розкручених, з поголосом "ностальгії", другосортних, які приїжджають сюди заробляти гроші".

Водочас Артеменко зазначив, що поважає журналістів, що приїжджають в Україну "відстоювати і підтримувати нас".

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"Зараз є справедливий суспільний тиск, пов'язаний з проросійськими настроями, що раз за разом з’являються на каналах. НацРада не може впливати на кадрову політику каналів. Але канали мають самі "почистити" свої ряди і не допускати "москальські руки" до українського ефіру", - заявив голова Нацради з телебачення.