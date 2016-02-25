Нацрада з телебачення просить МВС і МЗС переглянути робочі візи російських журналістів
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення просить Міністерство внутрішніх справ та Міністерство закордонних справ переглянути робочі візи російських журналістів, передусім тих, хто приїхав на початку російської агресії проти України.
Про це голова Нацради Юрій Артеменко написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками сьогоднішнього засідання.
"Дав протокольне доручення на звернення до МВС та МЗС з проханням переглянути робочі візи російським журналістам на предмет мети їх роботи на теренах України, особливо тих, що приїхали після початку війни в Україні", - написав Артеменко.
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Він також підкреслив, що "замість того, щоб розвивати українську журналістику, на роботу беруть готових журналістів з РФ, розкручених, з поголосом "ностальгії", другосортних, які приїжджають сюди заробляти гроші".
Водочас Артеменко зазначив, що поважає журналістів, що приїжджають в Україну "відстоювати і підтримувати нас".
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"Зараз є справедливий суспільний тиск, пов'язаний з проросійськими настроями, що раз за разом з’являються на каналах. НацРада не може впливати на кадрову політику каналів. Але канали мають самі "почистити" свої ряди і не допускати "москальські руки" до українського ефіру", - заявив голова Нацради з телебачення.