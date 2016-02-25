Безсмертний: перемир'я в Сирії - це той випадок, коли Україні треба напружуватися

Про це в ефірі 5 каналу заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.

"Це той випадок (перемир'я у Сирії - 5.ua), коли Україні треба напружуватися. Бо навіть побіжна оцінка говорить про те, що ця домовленість не досягне результату. Якщо ми якось можемо пов'язати ці домовленості з повстанцями, ми можемо розуміти, що є вплив на урядові війська, що є сегмент, який домінує в цьому протистоянні - це ІДІЛ, проти якого сьогодні немає достатньо сил - ні в США, ні в Росії, тим більше, що Росія протистоїть не стільки ІДІЛу, як бомбить повстанців. Ось де проблема", - зазначив він.

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За словами Безсмертного, активізація обстрілів на Сході України - це ще один сегмент глобального конфлікту з Росією.

"Очевидно, що тут буде підміна гри. В результаті це буде загострювати дискусію навколо ситуації в Україні. Це означає, що оці перестрілки, які сьогодні активізувалися на лінії розмежування в Україні - це ще один сегмент оцього глобального конфлікту. Тут очевидно, що нам не час розслаблятися", - наголосив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні Росія й США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який повинен вступити в силу 27 лютого. Авіаудари планується продовжити по позиціях терористичних угруповань, однак сирійські повстанці вже заявили, що побоюються російських авіаударів по ним під прикриттям боротьби з тероризмом.