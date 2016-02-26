У Єврокомісії будуть контролювати хід справи Корбана

Про це йдеться у відповіді представника Європейської комісії на лист народного депутата України, члена президії політради УКРОПу Віталія Купрія, яку він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні отримав відповідь на своє звернення до президента Європейської комісії пана Жан-Клода Юнкера... ЄС буде контролювати хід подій в справі політичного в'язня Геннадія Корбана через свою делегацію в Україні», – повідомив Купрій.

У відповіді зазначається, що Європейський Союз уважно стежить за дотриманням прав людини в Україні та регулярно веде переговори з українською владою щодо цього питання.

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Купрій подякував Жан-Клоду Юнкеру за його позицію і увагу до проблеми політичних репресій і захисту прав людини в Україні, яка зараз актуальна не менше, ніж в часи Віктора Януковича.

На думку політика, ані безвізовий режим з країнами Європи, ані повноцінне членство України в ЄС неможливі до тих пір, поки людина, її гідність, здоров'я і життя не стануть для держави найвищою цінністю.

Нагадаємо, з 25 по 28 січня в Страсбурзі під час сесії Парламентської асамблеї Ради Європи Купрій провів ряд зустрічей з високопоставленими європейськими чиновниками і поінформував їх про політичні репресії в Україні, зокрема про справу Корбана, який зараз перебуває під арештом.