Ющенко протестує Тимошенко на ставлення до українського воїна
Президент пояснив, як саме
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що зміни до Державного бюджету 2008 року передбачатимуть збільшення фінансування українського війська.
Як повідомили УНІАН У прес-службІ Президента України, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з військовослужбовцями 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ (Одеська область).
«Бюджет 2008 року і зміни, які в нього будуть внесені, - тест для політиків щодо того, як вони ставляться до українського воїна», - сказав Президент.
Коментуючи пріоритети реформування української армії, на перше місце В.ЮЩЕНКО поставив її перехід на контрактну основу. «Найкраще виконати функцію захисту Вітчизни може тільки професійний солдат», - зазначив глава держави, додавши, що перехід на контракт пов`язаний із наданням гарантій високого рівня соціального захисту військовим. «Коли ми говоримо про реформування армії, про контрактну службу, ми говоримо про те, як у найближчі два роки зробити прорив, який би дав змогу вирішити житлове питання військовослужбовця», - сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому він підкреслив: у центрі всіх реформ має бути солдат.
Президент також вказав на необхідність модернізації оснащення українського війська та запровадження нових розробок у військову справу. За його словами, українські фахівці мають достатній потенціал у цій сфері.
Також в В.ЮЩЕНКО наголосив, що має бути підвищена боєздатність армії. Він запевнив, що своєю присутністю у військовій частині прагне продемонструвати, що армія має отримати більшу повагу з боку держави.