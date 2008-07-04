Ющенко протестує Тимошенко на ставлення до українського воїна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що зміни до Державного бюджету 2008 року передбачатимуть збільшення фінансування українського війська.

Як повідомили УНІАН У прес-службІ Президента України, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з військовослужбовцями 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ (Одеська область).

«Бюджет 2008 року і зміни, які в нього будуть внесені, - тест для політиків щодо того, як вони ставляться до українського воїна», - сказав Президент.

Коментуючи пріоритети реформування української армії, на перше місце В.ЮЩЕНКО поставив її перехід на контрактну основу. «Найкраще виконати функцію захисту Вітчизни може тільки професійний солдат», - зазначив глава держави, додавши, що перехід на контракт пов`язаний із наданням гарантій високого рівня соціального захисту військовим. «Коли ми говоримо про реформування армії, про контрактну службу, ми говоримо про те, як у найближчі два роки зробити прорив, який би дав змогу вирішити житлове питання військовослужбовця», - сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому він підкреслив: у центрі всіх реформ має бути солдат.

Президент також вказав на необхідність модернізації оснащення українського війська та запровадження нових розробок у військову справу. За його словами, українські фахівці мають достатній потенціал у цій сфері.

Також в В.ЮЩЕНКО наголосив, що має бути підвищена боєздатність армії. Він запевнив, що своєю присутністю у військовій частині прагне продемонструвати, що армія має отримати більшу повагу з боку держави.