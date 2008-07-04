Карасьов: нас чекають рецесія, інфляція, демонетизація, дефіцит

Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає реальним висловлення Верховною Радою недовіри чинному уряду тільки до осені цього року.

Про це він повідомив, відповідаючи на питання під час чат-інтерв’ю на інформаційному сайті “Гарт”.

“Щодо відставки (уряду – УНІАН). Вона цілком реальна, але тільки до осені”, – сказав В.КАРАСЬОВ.

За його словами, потім, ні восени 2008 року, ні восени 2009 відставка прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не матиме сенсу.

Також політолог прогнозує, що ситуація в економіці погіршуватиметься.

“За рік ви зможете оцінити моє пророцтво - золотий вік відносного економічного благополуччя закінчується, якщо вже не закінчився. Нас чекають рецесія, інфляція, демонетизація (криза ліквідності), дефіцит інвестиційних грошей”, – сказав В.КАРАСЬОВ. На його переконання, ця складна ситуація дуже негативно вплине на середній клас.

Політолог також вважає, що Україну очікує ресурсна криза, перш за все, через різке підвищення ціни на газ. “А якщо економічна рецесія в Китаї вдарить по світовому ринку металів, то ціни на метал не компенсують нову ціну на газ для українських виробництв”, – вважає В.КАРАСЬОВ.

Водночас він зазначив: “Нехай із цим розбирається у 2009 році нині діючий прем`єр-міністр, якщо вона сама не знайде привід для авто-відставки”.