Черновецький визначив пріоритет на випадок подорожчання хліба

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що столична влада зацікавлена у тому, щоб вирішити проблеми підприємств хлібопекарської галузі, які опинилися у тяжкому становищі у зв`язку з подорожчанням компонентів для виробництва хліба.

Про це йдеться у коментарі мера столиці, переданому УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації.

«Київська влада не допустить закриття столичних хлібозаводів через те, що собівартість хліба росте разом з енергоносіями, цінами на пшеницю та інфляцією. Вимоги пекарів до Кабінету міністрів України про перегляд механізму ціноутворення абсолютно справедливі. І уряду необхідно терміново вжити заходів для того, щоб хлібопекарська галузь не стала заручником його економічних прорахунків. Тут немає ніякої політики, а є елементарна безвідповідальність», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Несправедливо, що через низькі зарплати із хлібокомбінатів ідуть кваліфіковані фахівці, а підприємства опиняються на межі припинення виробництва, бо не можуть розрахуватися за борошно та енергоносії», – підкреслив Київський міський голова.

Мер столиці зазначив, що столична влада, не чекаючи розгляду питання Кабміном, вже створила робочу групу, до якої увійшли представники Київської держадміністрації та депутати Київради. Її головним завданням буде пошук рішень, направлених не лише на те, щоб хлібна галузь змогла вийти з кризи, але і на захист малозабезпечених киян.

«У разі перегляду цін на хліб, для нас головне - щоб не постраждали малозабезпечені кияни. Для цього Київська держадміністрація розробить механізми адресної матеріальної допомоги для забезпечення максимального соціального захисту киян», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня керівництво відкритого акціонерного товариства «Хліб Києва» (у складі якого ВАТ «Київхліб» і ВАТ «Київмлин») заявило, що з 7 липня вимушене в односторонньому порядку підняти роздрібно-відпускні ціни на свою продукцію.

3 липня було створено робочу групу з вивчення питання подорожчання хліба та проблем хлібопекарської галузі, до складу робочої групи увійшли представники КМДА, депутати Київради, а також керівники хлібопекарських підприємств.

Сьогодні, 4 липня, начальник Головного управління з питань цінової політики Київської міської держадміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ повідомив, що підвищення ціни на соціальні сорти хліба у Києві 7 липня не буде. Водночас він підтвердив, що хліб таки подорожчає.