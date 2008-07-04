Маріїнський палац відреставрують майже за півмільярда (кошторис)

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням №891-р від 25 червня затвердив проект і титул будови на реставрацію і пристосування Маріїнського палацу в Києві вартістю 427 млн. 558 тис. 792 грн.

Згідно з розпорядженням, розміщеним на Урядовому порталі, 194,4 млн. грн. із загальної суми направлять на будівельно-монтажні роботи, 42,6 млн. грн. – на устаткування, меблі і інвентар, 189,5 млн. грн. – на інші витрати.

Станом на 1 січня ц.р. профінансовано і виконано робіт на 52 млн. 505,7 тис. грн. Загалом на 2008 рік заплановано профінансувати реконструкцію в розмірі 49 млн. грн., в 2009 році – на 185 млн. грн., в 2010 році – на 141 млн. грн.

Як зазначається в проекті, площа земельної ділянки становить 2,53 га. Площа існуючої забудови становить 5,1 тис. кв.м. Загальна площа будівлі становить 7,2 тис. кв. м, зокрема площа наземної частини - 4,7 тис. кв. м, площа підземної частини – 2,5 тис. кв.м.

Проект розроблено ДП “Проектне бюро Державного управління справами” і Українським науково-дослідним і проектним інститутом “УкрНДІпроектреставрація” і рекомендовано до затвердження Центральною службою Укрінвестекспертизи Мінрегіонбуду.

Реконструкція палацу розпочалася в 2005 році і закінчиться до 2011 року. Генеральним підрядником будівництва виступає ЗАТ Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче товариство “Укрреставрація”.