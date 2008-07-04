Депутати від НУ-НС і ПР знайшли спільний інтерес

Член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій КАРМАЗІН та член фракції Партії регіонів Валерій БОНДИК пропонують Верховній Раді працювати у пленарному режимі до 18 липня.

Зокрема, на офіційному сайті Верховної Ради розміщено поданий ними проект постанови “Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України шостого скликання”.

Документом пропонується зробити пленарним тиждень з 14 по 18 липня, тоді як у затвердженому календарному плані він відведений під роботу депутатів з виборцями.

У мотивувальній частині проекту постанови наголошується, що продовжити сесію ВР необхідно для того, аби розглянути низку питань, що мають першочергове значення для економіки України та зняття соціальної напруги в суспільстві. Зокрема, йдеться про необхідність внесення змін до державного бюджету на поточний рік, ухвалення бюджетної резолюції на 2009 рік, а також для заслуховування звіту уряду щодо ситуації з цінами на продукти харчування, предмети першої необхідності і заходів стосовно захисту вітчизняного товаровиробника в умовах адаптації до Світової організації торгівлі.

Як відомо, календарним планом нинішньої сесії ВР передбачено, що депутати працюватимуть в пленарному режимі з 7 по 11 липня, після чого відбудеться оголошення про закриття сесії з 18 липня (після тижня роботи з виборцями).

Як повідомляв УНІАН, 20 червня народний депутат, член фракції Партії регіонів Олена ЛУКАШ зареєструвала у парламенті проект постанови «Про внесення змін до постанови Верховної Ради України «Про календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України VI скликання» (реєстр № 2683), яким також передбачалося продовжити роботу другої сесії Верховної Ради у пленарному режимі та роботу в комітетах і фракціях до 18 липня.