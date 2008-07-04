Тимошенко спало на думку, як краще використати японські гроші

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне перенаправити кошти японського кредиту, призначеного для аеропорту «Бориспіль», на добудову окружної дороги в Миколаєві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді з адміністративно-господарським активом Миколаївської області.

«Цей кредит, який у нас є для «Борисполя», проведемо переговори із цього приводу. Поки я говорю про план для того, щоб для «Борисполя» змогли залучити інвестора за відкритою аукціонною схемою. Хай будує термінали не за державні кошти, а цей кредит передати Миколаївській області для того, щоб добудувати окружну дорогу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що такий план у неї народився сьогодні в ході відвідання Миколаївської області.

Довідка УНІАН. 29 березня 2005 року в Києві було підписано угоду (в формі обміну нотами) між урядами України та Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку аеропорту «Бориспіль» на термін 30 років і на суму 19 млрд. 92 млн. ієн (близько 180 млн. дол.). Субкредитну угоду підписано з банком-агентом в Україні - Державним міжнародним експортно-імпортним банком 22 вересня 2005 р. із виплатою 2,5% річних. Кредит надано до 10 березня 2035 року. Термін його погашення - з 10 вересня 2015 р. до 10 березня 2035 року.