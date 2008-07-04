Ющенко про армію, контрактників і снаряди з лазерним прицілом

23:10, 04 липня 2008
Політика
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Президент присвятив день війську

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає перехід на контрактну основу і модернізацію військової техніки та озброєнь найважливішими пріоритетами розвитку Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав Верховний Головнокомандувач ЗСУ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час розмови з військовослужбовцями 28-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ (Одеська область)..

„У рамках військової реформи нам треба виробити пріоритети. Позиція номер один: у найближчі три роки ми повинні завершити перехід від обов’язкового призову юнаків в лави Збройних Сил до добровільної професійної армії”, - підкреслив він.

„Це потребує колосальних зусиль від представників усіх рівнів влади, і в першу чергу з боку Міністерства оборони, - зазначив глава держави, - оскільки потрібно радикально змінити структуризацію армії, починаючи від вищого керівництва відомства і структури органів управління і завершуючи бойовими порядками”.

На думку В.ЮЩЕНКА, „українська армія має бути більш компактною, більш продуманою і відповідати сьогоднішнім цілям. Значні активи, які зараз є в армії, повинні бути використані для розвитку Збройних Сил, а те майно, що не може бути використаним з цією метою, повинно бути передано державі для використання у цивільних цілях. Чи то ми говоримо про землю, чи про об’єкти нерухомості або інші активи – мусимо дбайливо використовувати національні ресурси”.

В.ЮЩЕНКО позитивно оцінив досвід формування житлових фондів для забезпечення квартирами офіцерів-контрактників та членів їхніх родин за рахунок реалізації проектів, розроблених військовим командуванням та радами різних рівнів. З іншого боку, подібні проекти „сприятимуть розвитку інфраструктури населених пунктів”, вважає В.ЮЩЕНКО.

Не менш важливим завданням, на його думку, є модернізація армії. Він звернув увагу на те, що значна частина військової техніки, виставленої на полігоні 28-ї бригади, завдяки модернізації отримала додатковий дво- і трикратний бойовий і технічний ресурс.

„Ми володіємо унікальним потенціалом наукових і експериментальних розробок, як я переконався під час зустрічей з науковцями та виробничниками оборонних підприємств, - наголосив В.ЮЩЕНКО. - Важливо, щоб усі вони, починаючи з 2008 року, були використані для модернізації озброєнь української армії. Це стосується, наприклад, артснарядів з лазерним прицілом, які адаптовані до європейського класу озброєнь і надійдуть в армію уже в поточному році. На виставці ми бачили новітні системи зв’язку, яких поки що не має жодна армія в Європі, причому вони адаптовані до сучасних озброєнь”.

Президент закликав урядовців „адекватно відреагувати на потреби української армії”, щоб забезпечити її боєздатність, переведення на контрактну основу та підвищити соціальні стандарти військовослужбовців.

 

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