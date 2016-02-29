Україна посіла 38-е місце у рейтингу світових демократій - дослідження

Такими є результати дослідження Bertelsmann Transformation Index (BTI), оприлюдненого німецьким Фондом Бертельсманна, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Громадянські права утискуються "наскільки сильно і в настільки великій кількості країн, як ніколи раніше", заявила представниця проекту Сабіне Доннер.

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Серед 129 країн, які розвиваються або трансформуються і які розглядалися в дослідженні, 55 є автократичними. Серед них 40 є "жорсткими" диктатурами - на сім більше, ніж минулого року.

У понад половині країн, охоплених аналізом, демократія серйозно постраждала упродовж останніх двох років. У пострадянських країнах, зокрема, в Росії, у країнах Магрибу, на сході Європи, наприклад, у Польщі та Угорщині - спостерігається погіршення, зазначається у BTI. У документі говориться, що економічне зростання в Африці не призвело до розширення громадянських свобод. Окрім того, у 21 країні релігійні догми, у тому числі і християнські, почали відігравати більшу роль, ніж 2 роки тому.

Загалом ситуація із громадянськими правами погіршилася у майже 60% країн, представлених у дослідженні. У 20% - погіршилася суттєво. Менше ніж у кожній десятій країні відбулося помітне покращення - серед них в Україні, Малі, Гвінеї та Непалі.

У глобальному рейтингу політичного розвитку Україна посіла 38 -е місце і потрапила в категорію "демократій з обмеженнями". В економічному вимірі Україна перебуває на 73 сходинці - у категорії "Ринкові економіки з функціональними проблемами".