"Відродження" закликає Порошенка ветувати закон про "партійне рабство"

Депутатська група «Партія «Відродження» закликає Президента України ветувати Закон №3700, оскільки він суперечить принципам демократії та формує підстави для розквіту партійної корупції.

Про це заявив заступник голови партії «Відродження», Представник України у Венеційській комісії Володимир Пилипенко.

За його словами, закон про «партійну диктатуру» віддаляє Україну від Європи та не має жодного відношення до безвізового режиму.

«Насправді, вчора Верховна Рада офіційно визнала: вибори в Україні більше не потрібні. Їхній результат не матиме жодного значення після прийняття проекту закону №3700. Не важливо, яка буде виборча система на парламентських виборах. Не важливо, хто буде лідером списку. Скільки людей віддали голос за того чи іншого кандидата. Склад парламенту завдяки цьому закону можна регулювати в ручному режимі – в кабінеті керівника партії. Це порушення Конституції, де передбачене вільне волевиявлення громадян», – заявив Володимир Пилипенко.

Партія «Відродження» вважає, що ухвалення законопроекту №3700 зводить нанівець значення самого процесу волевиявлення та є відвертим нехтуванням думкою громадян. Венеційська комісія неодноразово висловлювала критику з приводу намірів запровадження практики відкликання депутатів політичними партіями, тобто запровадження імперативного мандату.

«Так, у висновку Венеціанської Комісії щодо ухваленого Закону України “Про внесення змін до Конституції України” Комісія зазначала, що норма щодо “імперативного мандату” “…надає політичним партіям право анулювати результати виборів. Це також може призвести до послаблення Верховної Ради через перешкоджання реалізації вільного і незалежного мандата народних депутатів, які можуть опинитись у ситуації, коли не зможуть дотримуватись власних переконань і у той же час бути членами парламенту”, – зазначив Володимир Пилипенко.

Він також нагадав, що критика практики імперативного мандату неодноразово висловлювалась і в резолюціях ПАРЄ, яка, зокрема, у своїй резолюції 1549 (2007) зазначала, що відкликання депутатів політичними партіями є неприйнятним в демократичній державі.

«Асамблея впевнена, що послідовна політична програма, відповідальне та віддане членство в партії, а також прискіпливий відбір партійних кандидатів є ефективнішими інструментами заохочення партійної та фракційної дисципліни», – нагадав Володимир Пилипенко.

Як повідомлялося, депутатська група «Партія «Відродження» єдина у парламенті не голосувала за законопроект №3700, оскільки вважає, що він нівелює значення самого процесу парламентських виборів.