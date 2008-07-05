У ПР пояснили зв'язок російської мови, референдуму і демократії

Народний депутат Олександр ЛАВРИНОВИЧ (фракція Партії регіонів) вважає, що для закріплення в Конституції України статусу російської мови необхідно провести всеукраїнський референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 4 липня на прес-конференції в Івано-Франківську, відповідаючи на запитання про його ставлення як колишнього «рухівця» до пропозиції ПР закріпити в Конституції статус російської мови.

«Як політичні діячі ми повинні розуміти, що ми хочемо зберегти унітарну Українську державу, хочемо зберегти соборність Української держави, і ми повинні ставити як найбільшу цінність права українського громадянина, не залежно від того, чи він проживає в Косові (Івано-Франківська обл. – УНІАН) чи в Сєвєродонецьку”, - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Тому, за його словами, найважливіше - це право дати громадянам самим вирішити питання: чи є потреба в тому, щоб в Україні могли офіційно функціонувати дві мови. «Ми знаємо реальний стан речей в державі і бачимо, що раз-по-раз виникають конфлікти в цій дуже чутливій сфері», - додав О.ЛАВРИНОВИЧ.

«Це не може бути бажання чи воля якоїсь політичної сили, - підкреслив політик. – Жодна політична сила, навіть якщо вона буде мати 450 депутатів в парламенті і свого Президента, не зможе це питання вирішити так, як вона цього захоче. Тому що Конституція зазначає, що це питання може бути вирішено тільки всеукраїнським референдумом. Інших варіантів не існує».

На його переконання «позбавляти права громадян України відповісти на це запитання, я думаю, що це не буде взірцем демократичних принципів».