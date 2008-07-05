Тимошенко вигадала тест для депутатів

Уряд на своєму позачерговому засіданні ухвалив та сьогодні направить до Верховної Ради проект змін до державного бюджету на 2008 рік.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

При цьому Кабінет міністрів продовжуватиме узгодження позиції стосовно бюджетного процесу з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, йдеться у повідомленні.

Раніше прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляла сьогодні на засіданні, що внаслідок економічного зростання та детінізації економічних процесів у червні зупинено інфляційні процеси та забезпечено надходження до держбюджету додаткових 30,4 млрд. грн. Ці кошти уряд пропонує спрямувати на фінансування аграрного комплексу, енергетичної галузі, суднобудування, авіабудування, субвенції регіонам, виконання соціальних програм, збільшення зарплат, пенсій, повернення заощаджень вкладникам Ощадбанку.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає розгляд цього документа у парламенті тестом для депутатів, які покажуть, що для них головне - служіння своїм виборцям та Україні, або владні амбіції та боротьба за посади.