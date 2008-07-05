Тимошенко презентує зміни до бюджету

У понеділок, 7 липня, о 14.00 в Палаці мистецтв «Український дім» відбудеться презентація проекту Закону «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік» та деяких інших законодавчих актів.

Як повідомляє Урядовий портал, у презентації візьмуть участь прем’єр-міністр та члени уряду.

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