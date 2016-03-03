Сироїд очікує позитивних наслідків від реформи ВР за пропозиціями місії Кокса

Про це заявила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд, повідомляє прес-служба Апарату ВР.

"Беззастережно матимуть позитивні наслідки ті пропозиції, що запропоновані місією Пета Кокса. Вони мають великий шанс бути реалізованими через іхню значну легітимність, оскільки відображають переживання усіх парламентарів", - сказала вона.

"Президент Кокс говорив з величезною кількістю людей – попередньо в обговоренні брали участь більше сотні українських народних депутатів і членів громадських організацій, тому кожен депутат вважає, що це є його пропозиції і рекомендації", - додала Сироїд.

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Крім того, за її словами, "знакові речі з цього заходу - це є й зустрічі, просто зустрічі між парламентаріями, як українськими, так і між українськими і європейськими депутатами".

"Головне наше відчуття - це те, що для українців важливо розуміти, що немає втоми від України, - підкреслила Сироїд. - Тут так багато людей, які розуміються на проблемах України та так сильно вболівають за неї, і їм бракує знань".

На її думку, завдання і обов’язок українських парламентарів після повернення додому - "надавати правдиву інформацію, підтримувати контакти". Таким чином, вважає віце-спікер парламенту, потрібно дослідити і проблеми Мінських угод, причини їх невиконання.

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Для імплементації рішень за рекомендаціями місії Пета Кокса потрібні будуть підтримка не лише парламенту, а й президента і уряду, вважає Сироїд. "Це ті рішення, які потребуватимуть ще додаткових зусиль і обговорень, а є рішення, які залежать виключно від депутатів, - на них ми можемо піти якнайшвидше", - сказала вона.

Торкаючись питання зміни уряду, заступник голови парламенту зазначила, що "формування нового уряду - це та точка, з якої ми можемо почати нову практику взаємодії".