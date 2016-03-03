ЄС у березні продовжить санкції проти Росії - The Wall Street Journal

Рішення про санкції, які були запроваджені у 2014 році через агресію проти України, буде ухвалене 15 березня 2016 року, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, питання обговорювалося на рівні високопоставлених представників країн ЄС, і вони домовились про продовження цих санкцій ще на півроку.

Востаннє ці заходи продовжувались у вересні минулого року, також строком на півроку.

Читайте такожМеркель закликає бізнес до терпіння у питанні санкцій щодо Росії

Також джерела видання зазначають, що на рік буде продовжено заморожування коштів 16-17 осіб, яких ЄС вважає причетними до корупції за президента України Віктора Януковича.

Наразі більш дискусійним є питання щодо продовження економічних обмежувальних заходів проти Росії, термін дії яких закінчується в липні.

У березні питання економічної взаємодії з Росією обговорять міністри закордонних справ ЄС.

"Ознакою мінливих настроїв у Брюсселі є те, що глава єврокомісії Жан-Клод Юнкер розмірковує про можливість поїздки в червні на Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум", - зазначає видання.

Нагадаємо, президент США Барак Обама продовжив 3 березня дії санкцій щодо Росії через події в Україні.

Серед причин, через які були введені санкції, зазначаються анексія Росією українського Криму, використання сили в Україні, підрив демократичних процесів та інститутів України, загроза миру, стабільності, безпеки і територіальної цілісності України, а також незаконне привласнення активів.