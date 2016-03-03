ЄС у березні продовжить санкції проти Росії - The Wall Street Journal
Євросоюз має намір продовжити санкції проти 149 фізичних і 37 юридичних осіб РФ, термін дії яких закінчується у березні цього року.
Рішення про санкції, які були запроваджені у 2014 році через агресію проти України, буде ухвалене 15 березня 2016 року, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Wall Street Journal.
За інформацією видання, питання обговорювалося на рівні високопоставлених представників країн ЄС, і вони домовились про продовження цих санкцій ще на півроку.
Востаннє ці заходи продовжувались у вересні минулого року, також строком на півроку.
Читайте такожМеркель закликає бізнес до терпіння у питанні санкцій щодо Росії
Також джерела видання зазначають, що на рік буде продовжено заморожування коштів 16-17 осіб, яких ЄС вважає причетними до корупції за президента України Віктора Януковича.
Наразі більш дискусійним є питання щодо продовження економічних обмежувальних заходів проти Росії, термін дії яких закінчується в липні.
У березні питання економічної взаємодії з Росією обговорять міністри закордонних справ ЄС.
"Ознакою мінливих настроїв у Брюсселі є те, що глава єврокомісії Жан-Клод Юнкер розмірковує про можливість поїздки в червні на Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум", - зазначає видання.
Нагадаємо, президент США Барак Обама продовжив 3 березня дії санкцій щодо Росії через події в Україні.
Серед причин, через які були введені санкції, зазначаються анексія Росією українського Криму, використання сили в Україні, підрив демократичних процесів та інститутів України, загроза миру, стабільності, безпеки і територіальної цілісності України, а також незаконне привласнення активів.