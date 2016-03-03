У "Народному фронті" запропонували уряду вибити з "Газпрому" всі борги за транзит і використати їх на потреби українців

Так він прокоментував заяву топ-менеджера "Нафтогазу" Юрія Вітренка про те, що "Газпром" "ігнорує нові тарифи на транзит".

"Якщо "Газпром" ігнорує законні вимоги української компанії - його треба примусити. Якщо "Газпром" не оплатить в законний термін 86 мільярдів гривень штрафу за зловживання монопольним становищем - штраф треба стягнути до бюджету в судовому порядку. В тому числі з майна за межами Росії. Всі ці борги Уряд має вибити", - сказав Логвинський.

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Заборгованість "Газпрому" перед Україною необхідно стягнути як з морально-правових, так і з економічних міркувань, вважає народний депутат.

"Газпром" - це найбільший платник податків і переважно державний актив Росії, яка продовжує вбивати українських громадян і тероризувати населення окупованих територій. Хоча би через це Україна має вибити з "Газпрому" всі належні нам за законом кошти, а також і шкоду від війни. З точки зору економічних інтересів, ці кошти зараз конче необхідні українській енергетиці для подолання наслідків російської агресії", - заявив Георгій Логвинський.

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Стягнені з "Газпрому" кошти, вважає він, слід використати для допомоги українським громадянам, які постраждали від російської окупації, на фінансування системи житлових субсидій та інші нагальні потреби паливно-енергетичного комплексу України.

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"Енергетика України зазнала величезної шкоди від дій Росії. Зараз мусимо вчергове підвищувати ціни на газ для населення, щоб фінансувати імпорт і реструктуризувати багатомільярдні кредити, повішені на "Нафтогаз" режимом Януковича. Держава частково компенсує людям ці витрати через житлові субсидії - це більше 38 мільярдів гривень витрат держбюджету. При цьому Путін вкрав в України всю систему газовидобутку на шельфі Чорного моря, газосховища в Криму і на окупованій частині Донбасу. Без цих активів "Нафтогаз" не може інвестувати у розвиток видобутку та транспортування. Ось на що, зокрема, треба пустити борги "Газпрому" перед Україною", - сказав Логвинський.