Ющенко підтвердив призначення Черновецького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтвердив чинність свого Указу від 20 квітня 2006 року №321 «Про призначення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО головою Київської міської державної адміністрації».

Про це йдеться в Указі Президента від 7 липня, який оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

У документі В.ЮЩЕНКО підтверджує чинність призначення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО головою КМДА у зв’язку з його обранням Київським міським головою.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня на дострокових виборах Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО було переобрано мером столиці.