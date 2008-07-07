Ющенко підтвердив призначення Черновецького
15:40, 07 липня 2008Політика
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Указ Президента від 7 липня
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтвердив чинність свого Указу від 20 квітня 2006 року №321 «Про призначення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО головою Київської міської державної адміністрації».
Про це йдеться в Указі Президента від 7 липня, який оприлюднений на офіційному сайті глави держави.
У документі В.ЮЩЕНКО підтверджує чинність призначення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО головою КМДА у зв’язку з його обранням Київським міським головою.
Як повідомляв УНІАН, 25 травня на дострокових виборах Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО було переобрано мером столиці.
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