Прем’єр завтра представить міністра закордонних справ
20:01, 07 серпня 2006Політика
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС
Завтра о 14:30 у приміщенні МЗС України пройде церемонія представлення прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.
Після завершення офіційної церемонії відбудеться підхід Б.ТАРАСЮКА до представників ЗМІ.
З питань акредитації, яка завершується 8 серпня о 13:00, та за додатковою інформацією звертатися за телефонами: 238-17-18, 238-15-29.
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