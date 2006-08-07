Прем’єр завтра представить міністра закордонних справ

Завтра о 14:30 у приміщенні МЗС України пройде церемонія представлення прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

Після завершення офіційної церемонії відбудеться підхід Б.ТАРАСЮКА до представників ЗМІ.

З питань акредитації, яка завершується 8 серпня о 13:00, та за додатковою інформацією звертатися за телефонами: 238-17-18, 238-15-29.