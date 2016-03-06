Гройсман просить Савченко припинити голодування

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У ці години головне, що можемо зробити усі ми, для кого небайдужа доля Надії Савченко, - переконати її припинити голодування. Я прошу її про це і звертаюсь до усіх тих, кого вона може почути, - переконуйте Надю", - написав Гройсман.

За його словами, "тиск усієї демократичної міжнародної спільноти врешті-решт проб'є стіну безсердечності тих, хто влаштував це судилище", і Надія Савченко вийде на волю.

Нагадаємо, 6 березня в Україні і світі проходить ряд акцій на підтримку Савченко.

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Українку в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили в РФ.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення заявило про вимогу, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй у останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.

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