Туреччина завжди підтримуватиме територіальну цілісність України, включно з Кримом – Ердоган

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Анкарі.

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За його словами, Туреччина завжди підтримуватиме територіальну цілісність України, включно з Кримом.

«Туреччина не визнала та ніколи не визнає анексію Криму та не збирається цього робити», - заявив Реджеп Тайїп Ердоган.