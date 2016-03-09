Туреччина завжди підтримуватиме територіальну цілісність України, включно з Кримом – Ердоган

21:26, 09 березня 2016
Політика
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Туреччина завжди буде підтримувати територіальну цілісність України, включаючи тимчасово окупований Крим.

Порошенко Эрдоган / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Анкарі.

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За його словами, Туреччина завжди підтримуватиме територіальну цілісність України, включно з Кримом.

«Туреччина не визнала та ніколи не визнає анексію Криму та не збирається цього робити», - заявив Реджеп Тайїп Ердоган.

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