Савченко припинила сухе голодування на прохання Порошенка
Українська льотчиця й народний депутат Надія Савченко, незаконно утримувана в російському СІЗО, припинила сухе голодування на прохання президента України Петра Порошенка.
Про це повідомив у своєму "Твіттері" адвокат українки Марк Фейгін.
"Вийшов від Наді. Вона припинила голодування на прохання президента Петра Порошенка і співвітчизників", - написав він.
Фейгін також опублікував текст звернення нібито Порошенка до Савченко (пізніше з'ясувалося, що насправді Порошенко його не писав).
Крім того, опубліковано й заяву самої Савченко з приводу припинення сухого голодування.
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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Її захист відкидає обвинувачення, заявляючи, що на момент загибелі російських журналістів Савченко вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії. Однак російський суд не взяв до уваги докази невинності Савченко.
9 березня російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Льотчиця заявила, що продовжуватиме сухе голодування, розпочате 4 березня на знак протесту проти затягування з оголошенням вироку.
Разом з тим стан здоров'я Савченко різко погіршився.
По всьому світу проходять акції біля російських посольств і консульств з вимогою звільнити Савченко.
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