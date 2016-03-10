Савченко припинила сухе голодування на прохання Порошенка

Про це повідомив у своєму "Твіттері" адвокат українки Марк Фейгін.

"Вийшов від Наді. Вона припинила голодування на прохання президента Петра Порошенка і співвітчизників", - написав він.

Фейгін також опублікував текст звернення нібито Порошенка до Савченко (пізніше з'ясувалося, що насправді Порошенко його не писав).

Крім того, опубліковано й заяву самої Савченко з приводу припинення сухого голодування.

Читайте такожПольський Сейм одноголосно ухвалив заяву з вимогою звільнити Савченко

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Її захист відкидає обвинувачення, заявляючи, що на момент загибелі російських журналістів Савченко вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії. Однак російський суд не взяв до уваги докази невинності Савченко.

9 березня російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Льотчиця заявила, що продовжуватиме сухе голодування, розпочате 4 березня на знак протесту проти затягування з оголошенням вироку.

Разом з тим стан здоров'я Савченко різко погіршився.

По всьому світу проходять акції біля російських посольств і консульств з вимогою звільнити Савченко.

Читайте такожРосія наче рабами намагається торгувати своїми бранцями та заручниками – МЗС України